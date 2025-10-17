Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мосты, легкое метро и 260 километров дорог готовят в Приморье

На содержание и развитие транспортной инфраструктуры Приморского края в 2026 году будет выделено свыше 35 млрд рублей, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко во время общественных слушаний проекта регионального бюджета на ближайшую трехлетку.

Источник: ДЕЙТА

По его словам, качество дорог и транспортного обслуживания напрямую влияет на комфорт жизни приморцев. В связи с этим в проекте бюджета сохраняются значительные расходы на ремонт и строительство дорог, мостов, путепроводов, а также транспортное обслуживание населения.

«На эти цели предусмотрено более 35 млрд рублей. В том числе на мероприятия дорожного хозяйства — 31,5 млрд, транспорта — 2,8 млрд», — рассказал Олег Кожемяко.

В следующем году планируется отремонтировать около 260 километров дорог, провести капитальный ремонт мостовых сооружений, установить быстровозводимые мосты и три автоматических пункта весогабаритного контроля. Особое внимание уделят дороге в Арсеньев, где строится горнолыжный курорт.

Говоря, об общественном транспорте, обещано обновление автобусного парка, для муниципалитетов уже приобретено почти 250 новых автобусов.

Отдельно было выделено легкое метро. «Надеюсь, в ближайшие три года начнем делать первые шаги в этом направлении, организуем парковки рядом со станциями», — подчеркнул губернатор.

Также были рассмотрены будущие траты министерства лесного хозяйства и охраны окружающей среды. Запланировано передать ведомству 3,4 млрд рублей, из которых 2,5 млрд составят средства краевого бюджета.

Основными статьями расходов станут: защита лесов от пожаров, борьба с незаконными рубками и браконьерством, а также сохранение популяции тигра и леопарда. «Лесная отрасль — одна из ключевых в регионе, край обеспечивает до 30% выпуска всей лесной продукции в ДФО», — напомнил губернатор.

Напомним, что общественные обсуждения бюджета Приморья проходят ежегодно. В этот раз вместе с жителями и депутатами рассмотрели направления ЖКХ, энергетики, транспорта, дорожного, сельского и лесного хозяйства.