В Ростове-на-Дону демонтируют незаконные рекламные конструкции

Так, в 2025 году результатом проведения Управлением контрольных мероприятий стал демонтаж 672-х рекламных и информационных конструкций, из которых 496 конструкций демонтировано их владельцами на основании ранее выданных уведомлений и предписаний, то есть без использования средств муниципального бюджета, и всего 199 конструкций — за счет средств бюджета города путем заключения Управлением муниципальных контрактов.