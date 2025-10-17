Ричмонд
В Ростове-на-Дону демонтируют незаконные рекламные конструкции

Управление наружной рекламой города занимается контролем за установкой и эксплуатацией информационных и рекламных конструкций, а также очисткой города от визуального мусора.

В 2025 году отделом контроля Управления наружной рекламой города выдано 1159 предписаний и уведомлений о демонтаже рекламных и информационных конструкций, размещенных с нарушением «Положения о рекламных и информационных конструкциях на территории города Ростова» № 834 от 21 апреля 2015 года и Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

Ознакомиться с этими документами можно на официальном сайте Администрации Ростова-на-Дону в разделе, посвящённом Управлению наружной рекламой.

Основным инструментом воздействия на нарушителей в обозначенной сфере является демонтаж незаконных рекламных и информационных конструкций.

Так, в 2025 году результатом проведения Управлением контрольных мероприятий стал демонтаж 672-х рекламных и информационных конструкций, из которых 496 конструкций демонтировано их владельцами на основании ранее выданных уведомлений и предписаний, то есть без использования средств муниципального бюджета, и всего 199 конструкций — за счет средств бюджета города путем заключения Управлением муниципальных контрактов.

В настоящее время Управлением завершаются работы по демонтажу, хранению и, в случае необходимости, уничтожению 142 конструкций, владельцы которых не выполнили требования и не демонтировали конструкции в установленный законом срок добровольного демонтажа.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.