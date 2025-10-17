Россиянам назвали лучший способ инвестировать 100 тысяч рублей: куда вложиться, чтобы получить реальный доход

Финансовый эксперт Елена Дроздова в разговоре с Lenta.ru заявила, что хранение 100 тысяч рублей на обычном банковском счете приводит к постепенной потере их покупательной способности. Она предложила несколько вариантов для инвестирования этой суммы.
Самый простой и доступный инструмент — это банковский депозит. Однако его главным недостатком является низкая доходность, которая часто не покрывает инфляцию.
Более выгодным решением может стать открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Этот инструмент позволяет получить налоговый вычет. При внесении 100 тысяч рублей на ИИС можно вернуть до 52 тысяч рублей при стандартной ставке НДФЛ или до 60 тысяч при повышенной. Эксперт привела пример, когда к налоговому вычету добавляется доход от облигаций, что в сумме дает значительную прибыль.
Среди надежных вариантов для фондового рынка Дроздова выделила облигации федерального займа (ОФЗ). Их доходность превышает депозитную, а уровень риска считается ниже, чем при операциях с акциями.
Также можно выбрать бумаги крупных и стабильных компаний или же обратить внимание на быстрорастущие предприятия. В первом случае риски умеренные, а во втором — очень высокие, но и потенциальная доходность значительно больше.
Еще один способ вложения — инвестиционные фонды. Паевые фонды (ПИФы) формируют готовые портфели из разных активов, что помогает диверсифицировать риски даже при небольшом стартовом капитале. Биржевые фонды (ETF) похожи на ПИФы, но их паи покупаются и продаются на бирже, как акции, и часто имеют более низкие комиссии.
Ранее аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке (СКС) на этот год до 19,2% с 19%. Об этом говорится по итогам макроэкономического опроса ЦБ РФ. Из документа следует, что на следующий год специалисты также увеличили прогноз по СКС с 13,2% до 13,7%.