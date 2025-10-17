Россиянам назвали лучший способ инвестировать 100 тысяч рублей: куда вложиться, чтобы получить реальный доход

Более выгодным решением может стать открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Этот инструмент позволяет получить налоговый вычет. При внесении 100 тысяч рублей на ИИС можно вернуть до 52 тысяч рублей при стандартной ставке НДФЛ или до 60 тысяч при повышенной. Эксперт привела пример, когда к налоговому вычету добавляется доход от облигаций, что в сумме дает значительную прибыль.