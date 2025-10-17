Дмитриев: туннель через Берингов пролив изменил бы все в лучшую сторону

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что строительство туннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, способно оказать положительное влияние на глобальную экономику и международные связи.
Ранее Дмитриев отмечал, что реализация межконтинентального проекта может стать возможной благодаря технологиям компании The Boring Company. По его словам, такая инфраструктурная инициатива откроет новые транспортные и торговые маршруты между Евразией и Северной Америкой.
«Это не только изменило бы мировую торговлю, это изменило бы вообще все в лучшую сторону», — заявил глава РФПИ.
Ранее Дмитриев заявил, что «подстрекатели» вооружённых конфликтов, а также русофобы из стран ЕС пытаются сорвать «шаги в направлении мира» на Украине.