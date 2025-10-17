Экономист Балынин рассказал, как вырастут пенсии после Нового года

Правительство решило порадовать пожилых россиян сюрпризом: страховые пенсии по старости начнут расти быстрее инфляции раньше запланированного срока. Уже с 1 января 2026 года пенсии поднимут сразу на 7,6%, превысив инфляцию. Для сравнения, ранее предполагалось поэтапное увеличение — сначала по уровню инфляции в феврале, а потом дополнительно в апреле.
Пожилые граждане почувствуют прибавку сразу же с наступлением Нового года, отметил в разговоре с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Для наглядности рассмотрим простой пример. Если пенсия россиянина в декабре была равна примерно 25 887 рублям, то с индексацией в январе она увеличится до 27 855 рублей. То есть ежемесячный доход возрастёт почти на 2 тысячи рублей.
«Причем важно, пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, в декабре получат две выплаты: одну в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, вторую в конце декабря — пенсию за январь. Пенсионер из приведенного примера в начале месяца получит примерно 25 887 рублей в начале месяца и 27 855 рублей в конце», — пояснил Балынин.
Ранее Минтруд сообщил, что индексация пенсий в следующем году может пройти разово с 1 января на уровень выше инфляции.