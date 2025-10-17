Экономист Балынин рассказал, как вырастут пенсии после Нового года

Правительство решило порадовать пожилых россиян сюрпризом: страховые пенсии по старости начнут расти быстрее инфляции раньше запланированного срока. Уже с 1 января 2026 года пенсии поднимут сразу на 7,6%, превысив инфляцию. Для сравнения, ранее предполагалось поэтапное увеличение — сначала по уровню инфляции в феврале, а потом дополнительно в апреле.