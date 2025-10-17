Услуги нотариусов подорожают в Казахстане

Согласно приказу министра юстиции РК «Об утверждении размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами», их услуги подорожают с 1 января 2026 года.