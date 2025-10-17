Услуги нотариусов подорожают в Казахстане

Нотариусы — это публичные должностные лица, которые имеют право удостоверять различные документы, создавать гарантии их сохранности, а также совершать прочие нотариальные действия (например, оформлять согласия, подтверждать перевод документов, их подлинность и так далее).
Согласно приказу министра юстиции РК «Об утверждении размеров ставок за совершение нотариальных действий и иных услуг, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально удостоверенных документов и осуществление консультирования частными нотариусами», их услуги подорожают с 1 января 2026 года.
Сколько будут стоить услуги нотариуса
Согласно приказу, в следующем году будут установлены следующие обновленные ставки нотариальных действий в Казахстане:
- осуществление консультирования — 1 месячный расчетный показатель (МРП), или 4 325 тенге с учетом роста МРП с 1 января. При этом консультацию также можно получить онлайн;
- удостоверение завещаний — 3 МРП, или 12 975 тенге, а при выдаче свидетельства о принятии секретного завещания понадобится 1,2 МРП (5 190 тенге);
- выдача свидетельств о праве на наследство — по 4 МРП (по 17 300 тенге) за каждое;
- удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом — 2,5 МРП (10 812 тенге);
- удостоверение прочих доверенностей — для физических лиц составит 1,1 МРП (4 757 тенге), а для юридических лиц ставка составит 2,5 МРП (10 812 тенге);
- выдача нотариально засвидетельствованных копий документов — 0,7 МРП (3 027 тенге);
- выдача дубликата — 3 МРП (12 975 тенге);
- совершение исполнительной надписи — 0,2% от взыскиваемой суммы для физических лиц или от рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП (4 325 тенге) и не более 50 МРП (216 250 тенге). Для юрлиц ставка составит 1%, но не менее 1,5 МРП и не более 100 МРП (от 6 487 до 432 500 тенге).
То есть подорожание услуг нотариусов последует как за счет увеличения размера ставок, так и за счет роста МРП с 1 января 2026 года.