Россиянам раскрыли сколько пенсионных баллов принесет зарплата в 100 тысяч рублей

Россияне, имеющие официальный ежемесячный доход в размере 100 тысяч рублей, ежегодно формируют 4,3 пенсионных балла. Такую информацию озвучила сенатор Наталья Мельникова в беседе с РИА Новости.
Она пояснила, что индивидуальные пенсионные коэффициенты, или баллы, начисляются гражданам за каждый год официальной трудовой деятельности. Процесс их накопления происходит в автоматическом режиме, пока человек продолжает работать.
Мельникова подчеркнула, что итоговое количество баллов напрямую связано с уровнем заработной платы. Чем выше официальный доход, с которого работодатель отчисляет страховые взносы в Социальный фонд, тем больше коэффициентов будет заработано.
Сенатор также описала общую схему определения будущей пенсии. Для этого необходимо умножить общее количество накопленных пенсионных баллов на стоимость одного коэффициента, которая в 2025 году установлена на уровне 145,69 рубля. К полученной сумме затем прибавляется фиксированная выплата, гарантированная государством.
Ранее стало известно, что россияне считают человека с ежемесячным доходом ниже 48 тысяч рублей бедным. Для того чтобы быть признанным богачом, по мнению респондентов, необходим заработок почти в 20 раз больше — 930 тысяч рублей в месяц.