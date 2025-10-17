Ричмонд
Восемь новых водохранилищ построят в Жетысу

Талдыкорган. 17 октября. КазТАГ — Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года предусматривает строительство восьми новых водохранилищ в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и Талдыкоргане, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.

«Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года предусматривает строительство 8 новых водохранилищ в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и городе Талдыкоргане. Объекты планируется построить на реках Биен, Биже, Хоргос, Усек, Тышкан, Балыкты, Жаманты и Баскан», — говорится в сообщении.

Также запланирована реконструкция трех водохранилищ и почти 3 тыс. км каналов, автоматизация 236,8 км каналов и проведение комплексных обследований на 17 гидротехнических объектах.