Восемь новых водохранилищ построят в Жетысу

«Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года предусматривает строительство 8 новых водохранилищ в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и городе Талдыкоргане. Объекты планируется построить на реках Биен, Биже, Хоргос, Усек, Тышкан, Балыкты, Жаманты и Баскан», — говорится в сообщении.