Россиянам назвали зарплату, которая добавит более четырех пенсионных баллов

По словам Мельниковой, количество баллов напрямую зависит от размера легальной заработной платы, то есть той суммы, с которой работодатель перечисляет страховые взносы в Соцфонд. Эти данные отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина и служат основой для ежегодного расчета пенсионных коэффициентов.