Россиянам назвали зарплату, которая добавит более четырех пенсионных баллов

Граждане России, официально зарабатывающие 100 тысяч рублей в месяц, могут рассчитывать на получение около 4,3 пенсионных баллов ежегодно.
Об этом РИА «Новости» рассказала сенатор Наталья Мельникова, ранее возглавлявшая региональное отделение Социального фонда. Она подчеркнула, что начисление индивидуальных пенсионных коэффициентов происходит каждый год за весь период официальной работы.
По словам Мельниковой, количество баллов напрямую зависит от размера легальной заработной платы, то есть той суммы, с которой работодатель перечисляет страховые взносы в Соцфонд. Эти данные отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина и служат основой для ежегодного расчета пенсионных коэффициентов.
Сенатор уточнила, что в 2025 году стоимость одного пенсионного балла составит 145 рублей 69 копеек. Этот показатель ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.
Также отмечается, что конечный размер пенсии определяется умножением всех накопленных за годы баллов на их действующую стоимость, после чего к полученной сумме добавляется фиксированная выплата, установленная государством.
Читайте также: Россиянам назвали зарплату, которая добавит более восьми пенсионных баллов.