Стало известно, в какие даты россияне смогут получить пенсии в ноябре 2025-го

Пенсионерам, получающим деньги через «Почту России», выплаты доставляются с 3 по 25 ноября — точный день определяется расписанием отделения и маршрутом почтальона. Если доставка приходится на выходной, выплату переносят на предыдущий рабочий день. Если пенсию несут на дом, деньги вручает лично почтальон, а в отделении средство можно забрать по паспорту. При невостребованности пенсии более полугода выплаты приостанавливаются, а для возобновления потребуется подать новое заявление.