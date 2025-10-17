Reuters: НПЗ Индии впервые закупили партию нефти из Гайаны

Два нефтеперерабатывающих завода Индии приобрели значительные объёмы нефти у Гайаны. Об этом сообщили торговые источники агентству Reuters.
Компания Indian Oil Corp, владеющая крупнейшим в Индии нефтеперерабатывающем заводе, закупила 2 миллиона баррелей гайанской нефти марки Golden Arrowhead у американской ExxonMobil. Поставка запланирована на конец декабря 2025 — начало января 2026 года.
Параллельно Hindustan Petroleum Corp также приобрела 2 миллиона баррелей гайанской нефти с аналогичными сроками поставки.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал прекратить закупки российской нефти. Однако в тот же день МИД Индии не подтвердил, что между лидерами состоялся телефонный разговор.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва ориентируется на официальные позиции Индии и Китая относительно закупок российской нефти.