Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане продлят ограничения на вывоз овец и коз

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ «О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

В частности, предусматривается ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев.

Как поясняется, документ принимается в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, а также дозагрузки отечественных перерабатывающих предприятий.

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 октября 2025 года.