Пособия в Казахстане: сколько платят по инвалидности и потере кормильца

Так, согласно информации ведомства, с начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 488,5 млрд тенге.
Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 66,8 млрд тенге.
Также известно, что по состоянию на 1 октября 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 544 тыс. человек, по случаю потери кормильца — порядка 155,9 тыс. человек.
В МТСЗН напомнили, что:
- размеры государственных соцпособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год;
- размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.
По состоянию на 1 октября 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 98 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца — порядка 66,5 тыс. семей
Еще одно напоминание. Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
По состоянию на 1 октября размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для:
- 1 группы — 101 702 тенге,
- 2 группы — 81 362 тенге,
- 3 группы — 55 474 тенге.
А средний размер социальных выплат:
- по утрате трудоспособности составляет 72 087 тенге,
- по потере кормильца — 75 064 тенге.