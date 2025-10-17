Пособия в Казахстане: сколько платят по инвалидности и потере кормильца

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) предоставили данные о том, сколько выплачено казахстанцам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца. Сумма за 2025 год составила более 555 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.