Две компании из Индии впервые закупили нефть у южноамериканской Гайаны

Две крупные индийские нефтеперерабатывающие компании впервые заключили контракты на закупку значительных партий нефти у Гайаны. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информированные отраслевые источники.
Корпорация Indian Oil, которая управляет крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим комплексом, приобрела 2 миллиона баррелей нефти сорта Golden Arrowhead. Поставщиком сырья выступил американский концерн Exxon Mobil. Согласно полученной информации, отгрузка сырья запланирована на последние дни декабря или начало января 2026 года.
Одновременно такой же объем гайанской нефти закупил нефтеперерабатывающий завод компании Hindustan Petroleum Corp. Эта корпорация должна получить партию в аналогичные сроки. Контракты позволяют Индии расширить географию поставок энергетических ресурсов.
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в готовности прекратить покупать российскую нефть. Затем Дмитрий Песков заявил, что Москва в вопросах закупок российской нефти ориентируется исключительно на официальные заявления, поступившие от правительства Индии.