Политолог оценил решение правительства заморозить цены

Заморозка цен
По словам Калиева, в условиях ручного управления экономики, заморозка цен на ключевые товары в краткосрочной перспективе даст определенный эффект.
Если не остановит, то слегка притормозит инфляцию.
Льготные кредиты
Калиев также выразил недоумение по поводу мер по льготному ипотечному и автокредитованию.
Это выглядит как меры по поддержке не граждан, а автопроизводителей и застройщиков. Их и без этого десятилетиями поддерживают.
Вместо этого он предложил альтернативные шаги.
Не проще ли было отменить возвраты по НДС для экспортеров, прочие налоговые льготы для крупного бизнеса и снизить утильсбор до минимума?
Уроки 90-х
Обращаясь к историческому опыту, Калиев вспомнил 90-е годы.
Все социальные программы сократились до минимума, даже пенсии и пособия выплачивали с задержкой. Но либерализация экономики разбудила в гражданах деловую инициативу — молодые челночили, пригоняли автомобили из Германии, старики торговали сигаретами. Так общими усилиями экономика стала оживать.
Однако, по его словам, ситуация изменилась с ростом цен на нефть. Тогда государство стало активнее вмешиваться в экономику.
А потом нефть подорожала, государство стало активнее вмешиваться в экономику, обслуживать господряды и пилить бюджеты стало выгоднее, чем генерировать идеи. И мы пришли к тому, к чему пришли.