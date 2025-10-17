Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог оценил решение правительства заморозить цены

Казахстанский политолог Талгат Калиев прокомментировал срочный план правительства Республики Казахстан по борьбе с ростом цен. Эксперт считает, что решение даст краткосрочный эффект, некоторые меры будут малоэффективными.

Источник: shutterstock.com

Заморозка цен

По словам Калиева, в условиях ручного управления экономики, заморозка цен на ключевые товары в краткосрочной перспективе даст определенный эффект.

Если не остановит, то слегка притормозит инфляцию.

подчеркнул эксперт

Льготные кредиты

Калиев также выразил недоумение по поводу мер по льготному ипотечному и автокредитованию.

Это выглядит как меры по поддержке не граждан, а автопроизводителей и застройщиков. Их и без этого десятилетиями поддерживают.

отметил Калиев

Вместо этого он предложил альтернативные шаги.

Не проще ли было отменить возвраты по НДС для экспортеров, прочие налоговые льготы для крупного бизнеса и снизить утильсбор до минимума?

написал политолог

Уроки 90-х

Обращаясь к историческому опыту, Калиев вспомнил 90-е годы.

Все социальные программы сократились до минимума, даже пенсии и пособия выплачивали с задержкой. Но либерализация экономики разбудила в гражданах деловую инициативу — молодые челночили, пригоняли автомобили из Германии, старики торговали сигаретами. Так общими усилиями экономика стала оживать.

вспомнил автор

Однако, по его словам, ситуация изменилась с ростом цен на нефть. Тогда государство стало активнее вмешиваться в экономику.

А потом нефть подорожала, государство стало активнее вмешиваться в экономику, обслуживать господряды и пилить бюджеты стало выгоднее, чем генерировать идеи. И мы пришли к тому, к чему пришли.

резюмировал он