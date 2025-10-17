В Новосибирской области ускоряется газификация

В Новосибирской области активно реализуются проекты в рамках федеральной программы газификации. Только в селе Бажинск Маслянинского округа построено почти 17 километров газовых сетей, благодаря чему возможность подключения получили 222 домовладения. Газификация частного сектора Искитима ведется в составе федерального проекта «Чистый воздух». Об этом сообщает сайт «Объясняем.рф».
В целом по округу уже проложено более 32 тысяч километров газовых сетей, газифицировано 782 населенных пункта и свыше 784 тысяч домовладений. До 2030 года к газу планируется подключить еще 16 городов и 143 населённых пункта.
Реализация программы продолжает делать жизнь сибиряков комфортнее и экологичнее, а регионы — более привлекательными для жизни и инвестиций.