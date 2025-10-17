Новосибирск вошел в десятку лидеров по строительству жилья в 2025 году

По итогам первых трех кварталов 2025 года Новосибирская область вернулась в десятку лидеров общероссийского рейтинга по объему введенного жилья, сообщает Росстат.
За период с января по август в регионе было сдано в эксплуатацию 1,736 млн квадратных метров жилой площади.
Из этого объема около 982 тыс. «квадратов» приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), осуществлённое населением, а оставшиеся 754 тыс. на многоквартирные дома (МКД), сообщает телеграм-канал «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».
Общая позиция области в рейтинге улучшилась, с 11-го места она поднялась на 9-е. Однако по вводу многоквартирных домов регион опустился с 7-го на 8-е место, а по ИЖС занимает 13-ю строчку.
При этом общий объём сданного жилья отстаёт от показателей за аналогичный период прошлого года на 13,7%, при этом снижение ускоряется — по итогам полугодия отставание составляло 7,5%. Главной причиной спада стало резкое сокращение темпов строительства многоквартирных домов — на 30,8%.