Стоимость фьючерса на золото впервые превысила $4 350 за унцию

Биржевая стоимость драгметалла снова обновила исторический рекорд.

Источник: Аргументы и факты

Фьючерс на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновил исторический максимум, преодолев отметку в 4 350 долларов США за тройскую унцию.

По данным на 01:00 мск, стоимость золота составляла $4 354 за унцию, что на 2,5% выше предыдущего закрытия.

Уже к 01:15 мск рост ускорился. Стоимость золота достигла $4 367,8 за унцию, прибавив 2,83%.

Биржевая стоимость золота несколько дней подряд обновляет исторический рекорд. 16 октября она превысила $4 250 долларов за тройскую унцию.

14 октября также стало известно о том, что фьючерсы на серебро с поставкой в декабре текущего года обновили исторический максимум на бирже Comex, превысив отметку $51 за унцию.