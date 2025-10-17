Ричмонд
Кто будет представлять декларацию об активах с 2025 года: внесены изменения

Министр финансов приказом от 13 октября 2025 года внес изменения в формы декларации об активах и обязательствах физического лица и Правил ее составления, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В частности, уточняется, что декларация представляется следующими физическими лицами, являющимися на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации:

с 2025 года:

  • лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан» и законами «О противодействии коррупции», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности» и «О рынке ценных бумаг»;
  • гражданами РК, резидентами РК в случае наличия за пределами РК на праве собственности (требования) следующего имущества:

— имущества, по которому права или сделки подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;

— денег на банковских счетах в иностранных банках в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000 МРП;

— инвестиционного золота;

— долей участия в уставном капитале юридического лица, созданном за пределами РК;

— долей участия в жилищном строительстве;

— ценных бумаг, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, за исключением производных ценных бумаг, базовым активом которых являются ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы на территории РК;

— денег на иностранных брокерских счетах;

— объектов интеллектуальной собственности, авторского права за пределами РК;

— задолженности других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) или задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) за пределами республики, указанной в пункте 5 статьи 631 Налогового кодекса;

— прочего имущества, указанного в пункте 4 статьи 631 Налогового кодекса;

  • гражданами РК, резидентами РК в случае наличия цифровых активов;
  • лицами, занимающимися частной практикой.

При этом положения подпунктов 2, 3 и 4 не распространяются на лиц, представивших декларацию об активах и обязательствах до 1 января 2025 года.

Также говорится, что раздел «Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающих по всем банковским вкладам тысячекратный размер месячного расчетного показателя» заполняется в случае, если отмечена строка 03 в Декларации и при наличии денег на иностранных брокерских счетах.

В строке 03 отражается:

  • в графе А — порядковый номер заполняемой строки;
  • в графе В — идентификационный номер банковского учреждения, зарегистрированного за пределами РК или его аналог, позволяющий определить такое банковское учреждение как отдельного налогоплательщика, номер брокерского счета;
  • в графе С — наименование банковского учреждения (например, Royal bank of Canada), финансового учреждения (имя брокера);
  • в графе D — код страны регистрации банковского учреждения (код страны указывается в соответствии с двузначной буквенной кодировкой);
  • в графе E — код валюты, в которой имеются деньги на банковских счетах (код валюты указывается в соответствии с трехзначной буквенной кодировкой);
  • в графе F — общая сумма денег на банковских и брокерских счетах на конец отчетного года в валюте, указанной в графе E (сведения заполняются только о деньгах на иностранных банковских и брокерских счетах, находящихся за пределами РК).

Приказ вводится в действие с 27 октября 2025 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.