Кто будет представлять декларацию об активах с 2025 года: внесены изменения

Также говорится, что раздел «Сведения о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающих по всем банковским вкладам тысячекратный размер месячного расчетного показателя» заполняется в случае, если отмечена строка 03 в Декларации и при наличии денег на иностранных брокерских счетах.