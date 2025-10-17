Как строительство АЭС скажется на лечении онкобольных в Казахстане

Корреспондент Sputnik Казахстан обратился к экспертам: доктору PhD по специальности «ядерная физика» Махамбету Алину и заведующему отделением радиологии и ядерной медицины Казахстанского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в Алматы Жандосу Аманкулову.
Что такое ионизирующие излучения в жизни и как мы сталкиваемся с облучением ежедневно
Сталкиваемся мы с облучением каждый день: дома, на улице, в самолетах и в больницах, говорят эксперты. Если солнце излучает ультрафиолет, а космос — космические лучи, то в строительных материалах могут быть природные радиоактивные элементы — такие как уран, торий и радон. В той или иной мере все они являются ионизирующими — единственными излучениями, способными менять клетки, повреждать ДНК и запускать онкологические процессы. Именно их используют в медицине: при флюорографии, рентгене, КТ, ПЭТ, радиотерапии.
По словам медика Жандоса Аманкулова, в год среднестатистический казахстанец получает их около 5 миллизиверт, это считается нормой для человека, когда он не проходит медицинские обследования. Эту дозу мы получаем, просто живя: когда дышим, ходим по улицам, работаем и спим. Жители же горных регионов подвергаются большему природному облучению из-за высоты. А один перелет из Алматы в Нью-Йорк может добавить вам до 15 миллизиверт — дозу, превышающую годовую в три раза. Почему? Космос ближе.
«Фонящий» вокзал
Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка — это одно из самых известных и загруженных мест в мире. Интересно и то, что здание вокзала построено полностью из гранита — материала, обладающего естественной радиацией. Горная порода содержит следы урана и тория, а значит — выделяет радон, радиоактивный газ. Запаха, цвета и вкуса он не имеет, но при вдыхании может привести к раку легких.
По данным американских СМИ, уровень радиации в здании превышает средний фон. Учитывая текучесть пассажиров, для здоровья он опасности не несет, но вот находиться там долгое время не рекомендуют.
Котики и глянец
С наполнителем для кошачьего туалета — та же история. Его главный компонент — бентонит. Он отлично справляется с влагой и запахами, но может так же содержать следы тория и урана.
А для производства глянцевой бумаги используют каолин — белую глину, именно она делает поверхность листа гладкой и приятной на ощупь. Сам по себе каолин природный материал и может содержать следы радиоактивных элементов. Их концентрация ничтожно мала и опасности так таковой не представляет, чего нельзя сказать о десятках, а то и сотнях старых журналов — они могут создать хоть и небольшой, но радиационный фон, поделились эксперты.
Зачем облучать здоровое население
В медицине же, по словам рентгенолога Жандоса Аманкулова, при скрининговом обследовании — например, при прохождении флюорографии или маммографии — дозировка ионизирующего излучения также строго ограничена: не более 1 миллизиверта. Это своего рода допустимый предел, при котором обследование остается безопасным для условно здорового человека.
Но когда пациент уже пришел с подозрением на онкологическое заболевание, то речь уже идет не о профилактике, а о полноценной диагностике. В таких случаях применяется более высокая доза. При компьютерной томография грудной и брюшной полости пациент может получить до 20 миллизиверт. Это примерно в четыре раза выше годовой дозы. А при лечении онкобольных радиацией и радионуклидной терапией назначают дозу в разы больше.
Это лучевая нагрузка. Пациент, когда получает очень много лучевой нагрузки, у него может быть радиация ассоциирована к раку, да, теоретически. Это не детерминантный показатель, это это стохастический (возможный — ред.) показатель, он может развиться, может не развиться. А есть польза. Мы определим точную стадию и можем более эффективно вылечить этого пациента.
Вид под номером 17
При лечении онкозаболеваний доза облучения подбирается с предельной точностью. Она должна быть ровно такой, какую назначил врач-онколог — ни больше, ни меньше. Меньшая доза может попросту не сработать: процесс разрушения опухолевых клеток не запустится. А избыточная — наоборот, способна нанести вред уже здоровым тканям. Разброс в расчетах здесь допускается не более чем на 5%.
А добиться такой точности без четкого контроля невозможно, отметил физик Махамбет Алин. Здесь же и проявляется один из нюансов казахстанской системы. В стране нет государственного эталона по 17-му виду, именно он отвечает за ионизирующие излучения.
В медучреждениях четвертого уровня, таких как онкоцентры, национальные научные клиники или больницы по типу Управделами президента система контроля ионизирующего оборудования выстроена четко, говорит Алин. Там работают инженерно-дозиметрические службы, специалисты которых ежедневно проводят калибровку аппаратов и следят за их техническим состоянием. Поскольку сами аппараты не считаются средствами измерения, для проверки их точности применяются медицинские дозиметры и фантомы — специальные устройства, имитирующие параметры человеческого тела.
После дозиметры собирают и отправляют на независимую поверку в стороннюю организацию. Заключение договора с которой — обязательное условие, добавили казахстанские специалисты.
Вот только организации эти по большей части частные лаборатории. И их всего около 10 по всей стране. Да и им нужен «кредит доверия».
Помогают Россия и Беларусь
На сегодняшний день реалии таковы, что частные лаборатории вынуждены обеспечивать себя сами. Так как у нас государственных эталонов нет, они своими силами сейчас калибруют свои эталоны за рубежом. Чаще всего в ближнем зарубежье: в России, Беларуси.
Ситуацию прокомментировал Sputnik Казахстан заместитель генерального директора РГП «Казстандарт» Нурбек Хабиев.
Как они сотрудничают с зарубежными странами и как заключается между ними договор — это уже внутренние процессы каждой лаборатории, отметил он.
В соответствии с законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» средства измерений и эталоны должны быть метрологически прослеживаемы к государственным эталонам единиц величин Республики Казахстан, а в случае их отсутствия — к национальным эталонам единиц величин других государств, степень эквивалентности которых подтверждена в базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов.
Основные действующие лаборатории республики сейчас находятся в Алматы, Восточно-Казахстанской области и Актау.
Астана:
- «НаЦЭкС».
- Мангистауская область:
- «МАЭК».
- Восточно-Казахстанская область:
- «Ульбинский металлургический завод»;
- «Ульба ТВС».
- Абайская область:
- «Национальный ядерный центр».
А также «Степногорский горно-химический комбинат» в Акмолинской области и «Казпромавтоматика» в Караганде.
Точное количество определяется по реестру Национального центра аккредитации, пояснили в ведомстве. Если в каком-либо регионе таких лабораторий нет, учреждения вынуждены отправлять оборудование на поверку в другие области.
Можно ли верить частникам?
Для того, чтобы заниматься поверкой и калибровкой у тебя должны быть аккредитации. Их выдает НЦА — Национальный центр аккредитации. Если ты, допустим, хочешь заниматься поверкой медицинских дозиметров, к примеру, или дозиметров радиационной безопасности, у тебя должны быть соответствующие эталоны. Ты подтверждаешь, что у тебя есть эталоны для этих измерений, у тебя есть техническая база, которой ты можешь, действительно, обеспечить поверку. После этого выдается аттестат аккредитации, который дает право заниматься этой деятельностью.
Любой каприз за ваши деньги
Отправка и поверка дозиметров — процедура относительно простая и по стоимости сопоставима с логистикой обычных товаров. Заказать услугу могут как физические, так и юридические лица.
В пределах страны прибор можно отправить через стандартные транспортные службы — важно лишь обеспечить его сохранность в пути, добавил ядерщик.
При зарубежной поверке все усложняется в разы: сроки возрастают, впрочем, как и расходы. Только сама поверка может занять от 10 до 15 дней — и это без учета времени на доставку. По деньгам процедура обойдется в среднем от 10 до 16 тысяч рублей, что составляет примерно 67−107 тысяч тенге, опять же не считая логистики.
А если речь идет о радиоактивных веществах, то ситуация меняется кардинально, отметил Алин. Компании, работающие в этой сфере, должны иметь несколько видов лицензий — отдельно на открытые источники, отдельно на установки, которые как раз таки и генерируют ионизирующее излучение. Это рентген-аппараты, флюорографы, КТ, стоматологическое оборудование, а также терапевтические установки.
Как строительство АЭС поможет развитию медицины
Строительство атомной электростанции в Казахстане — дело не только стратегическое, но и технологически тонкое. Еще до начала основных работ ведется серьезная подготовка — в том числе и метрологическая. Это значит, что государство заранее планирует, какими средствами измерений будет оснащаться объект и как будет обеспечена их точность.
По словам физика, на этапе проектирования уже разрабатывается совместный план действий: специалисты заранее определяют, какие приборы и эталоны понадобятся как при изысканиях и выборе площадки, так и на самой АЭС. Причем особое внимание уделяется созданию собственной калибровочной и поверочной лаборатории прямо на территории станции.
Заблаговременно мы должны подготовить техническую базу для того, чтобы в последующем у нас не возникало проблем по метрологическому обеспечению. Как правило, на таких больших объектах, как атомная электростанция, на территории должна быть своя лаборатория, которая обеспечивает те средства измерения, которые, допустим, могут быть не транспортабельными, которые требуют непосредственной поверки на местах.
При этом и сама лаборатория должна быть оснащена по всем стандартам, в том числе с участием государственного метрологического центра, который и будет поставлять ей эталоны.
Будут ли пользоваться 17-ым видом и вторичные лаборатории, или же они предпочтут и дальше сотрудничать с иностранными компаниями — вопрос открытый. Однако эксперты не исключают ни один из исходов, отмечая, что возможно все.
Напомним, лидером консорциума по строительству первой атомной станции в Казахстане стала российская госкорпорация «Росатом». Сейчас проект на начальной стадии, говорят метрологи, но в будущем казахстанская сторона рассчитывает на тесное взаимодействие с партнерами из РФ — перенимать опыт и выстраивать собственную систему метрологического обеспечения атомной отрасли.