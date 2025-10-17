Как строительство АЭС скажется на лечении онкобольных в Казахстане

Для того, чтобы заниматься поверкой и калибровкой у тебя должны быть аккредитации. Их выдает НЦА — Национальный центр аккредитации. Если ты, допустим, хочешь заниматься поверкой медицинских дозиметров, к примеру, или дозиметров радиационной безопасности, у тебя должны быть соответствующие эталоны. Ты подтверждаешь, что у тебя есть эталоны для этих измерений, у тебя есть техническая база, которой ты можешь, действительно, обеспечить поверку. После этого выдается аттестат аккредитации, который дает право заниматься этой деятельностью.