Более 38 тысяч кубанских семей получили пособие при рождении ребенка

Пособие в размере 26 941,71 рубля предоставляют всем семьям независимо от уровня дохода. Работающие родители могут получить пособие проактивно. Процесс происходит автоматически — в течение 10 рабочих дней после получения данных из ЗАГСа и подтверждения сведений от работодателя Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю перечисляет средства на счет. Это означает, что родителям не нужно самостоятельно обращаться к работодателю за оформлением выплаты.