Более 38 тысяч кубанских семей получили пособие при рождении ребенка

Отделение СФР Краснодарского края выплатило единовременные пособия более 38 тысячам семей при рождении ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю выплатило более 1 млрд рублей единовременного пособия при рождении ребенка. С начала 2025 года средства получили свыше 38 тысяч кубанских семей. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.

Пособие в размере 26 941,71 рубля предоставляют всем семьям независимо от уровня дохода. Работающие родители могут получить пособие проактивно. Процесс происходит автоматически — в течение 10 рабочих дней после получения данных из ЗАГСа и подтверждения сведений от работодателя Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю перечисляет средства на счет. Это означает, что родителям не нужно самостоятельно обращаться к работодателю за оформлением выплаты.

«Проактивный механизм назначения пособий позволяет семьям оперативно получать необходимую поддержку без лишней бюрократии», — отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Краснодарскому краю Дмитрий Фурса.

Неработающим родителям, опекунам, усыновителям и приемным родителям для получения пособия необходимо подать заявление в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю или через «Госуслуги» в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.