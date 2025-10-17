Около 20 млрд рублей вложат в реализацию шести проектов в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2025 году стартовала реализация шести частных проектов, общий объем инвестиций в которые составит около 20 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.
— Всего в 2025 году в Новосибирской области при поддержке регионального правительства реализуется более 40 инвестиционных проектов на общую сумму более 200 млрд рублей, — уточнили в Министерстве экономического развития Новосибирской области.
В частности, в регионе начали строить производство продуктов питания за 11 млрд рублей, производственно-распределительный центр для сегментов ретейла и e-commerce за 4,2 млрд рублей, многофункциональный комплекс Научно-технического парка Академгородка за 1,3 млрд рублей, семейный спортивно-оздоровительный комплекс за 700 млн рублей и многое другое.