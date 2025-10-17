Около 20 млрд рублей вложат в реализацию шести проектов в Новосибирской области

В частности, в регионе начали строить производство продуктов питания за 11 млрд рублей, производственно-распределительный центр для сегментов ретейла и e-commerce за 4,2 млрд рублей, многофункциональный комплекс Научно-технического парка Академгородка за 1,3 млрд рублей, семейный спортивно-оздоровительный комплекс за 700 млн рублей и многое другое.