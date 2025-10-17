Власти Владивостока инициировали разработку плана застройки на Партизанском проспекте

PrimaMedia, 17 октября. Подготовка к комплексному освоению территории в районе Инструментального завода стартовала во Владивостоке. Администрация города утвердила задание на разработку детального плана застройки площадью 3,69 гектара, в центре которого — возведение капитального объекта для банковской и страховой деятельности общей площадью 15 тысяч кв. метров. Новое здание планируется построить на месте, где сейчас находится парковка «Примсоцбанка». Соответствующее постановление было опубликовано в четверг, 16 октября.
«Осуществить подготовку документации по планировке территории в части проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе проспект Партизанский, 44 в городе Владивостоке», — гласит первый пункт постановления городской администрации № 2881 от 16 октября 2025 года.
Заказчиком-инициатором подготовки документации выступает компания «Оферта Диалог». Финансирование всех работ — проектных и изыскательских — осуществляется из внебюджетных источников, то есть за счет самого инвестора.
Детали проекта.
Согласно утвержденным заданиям, разработчикам предстоит подготовить полный пакет документов, который включает проект планировки территории (ППТ) для установления красных линий, границ зон застройки, параметров будущего развития и мероприятий по охране окружающей среды, проект межевания территории, определяющий границы образуемых и изменяемых земельных участков; а также комплекс инженерных изысканий — геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических — для полной оценки условий будущего строительства.
Ключевой объект, размещение которого прорабатывается — здание нежилого назначения общей площадью до 15 тысяч кв. метров. Вид разрешенного использования — «банковская и страховая деятельность». Объект планируется разместить на земельном участке с кадастровым номером 25:28:010010:97, однако в ходе разработки документации его площадь и параметры могут быть изменены.
В настоящее время указанный кадастровый номер, судя по открытым данным, соответствует большой асфальтированной площадке, используемой как парковка для клиентов и сотрудников «Примсоцбанка».
Вся территория, подлежащая планировке, расположена в Ленинском районе Владивостока. Ее общая площадь составляет 3,69 гектара, а в границах находится более десятка земельных участков с разными кадастровыми номерами. Проект не ограничивается одним зданием — в рамках разработки ППТ предстоит спроектировать новые решения по организации движения транспорта и пешеходов.
Постановление действует в течение трех лет. Контроль за его исполнением возложен на заместителя главы администрации города Алексея Сухова. Управлению градостроительства поручено организовать учет предложений от граждан и юридических лиц по содержанию документации, которые можно направить в письменной форме или через официальный сайт администрации.
Напомним, администрация Владивостока аннулировала своё постановление об утверждении проекта планировки и межевания обширной территории в районе Эгершельда. Решение приняли под давлением прокуратуры Приморского края спустя чуть более месяца после первоначального одобрения градостроительной документации.