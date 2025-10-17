Власти Владивостока инициировали разработку плана застройки на Партизанском проспекте

PrimaMedia, 17 октября. Подготовка к комплексному освоению территории в районе Инструментального завода стартовала во Владивостоке. Администрация города утвердила задание на разработку детального плана застройки площадью 3,69 гектара, в центре которого — возведение капитального объекта для банковской и страховой деятельности общей площадью 15 тысяч кв. метров. Новое здание планируется построить на месте, где сейчас находится парковка «Примсоцбанка». Соответствующее постановление было опубликовано в четверг, 16 октября.