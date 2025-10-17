Аэропорт Хабаровска подтвердил высокий класс безопасности

Сертификация подтвердила, что взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и все оборудование аэропорта находятся в идеальном состоянии и готовы к круглогодичной работе. Хабаровский аэропорт — единственный на Дальнем Востоке, который имеет две параллельные взлетные полосы длиной 3500 и 4000 метров, что позволяет принимать самолеты любых типов, включая самые крупные.