Аэропорт Хабаровска подтвердил высокий класс безопасности

Международный аэропорт Хабаровска успешно прошел проверку и получил официальный сертификат, подтверждающий его соответствие самым высоким стандартам безопасности. Этот документ, выданный Росавиацией, действует в течение пяти лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сертификация подтвердила, что взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и все оборудование аэропорта находятся в идеальном состоянии и готовы к круглогодичной работе. Хабаровский аэропорт — единственный на Дальнем Востоке, который имеет две параллельные взлетные полосы длиной 3500 и 4000 метров, что позволяет принимать самолеты любых типов, включая самые крупные.
На летном поле одновременно могут разместиться до 35 воздушных судов. Проверка затронула все системы аэропорта — от освещения взлетно-посадочных полос до радиотехнического оборудования. Такая регулярная оценка гарантирует пассажирам безопасность полетов.