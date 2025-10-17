В Петербурге изменились цены на услуги эвакуатора

В городской администрации установили новые тарифы для эвакуации автомобилей и иных транспортных средств. С 16 октября услуги эвакуатора для жителей Северной столицы стали чуть дороже. Для категорий А, М, В и С 1 эвакуация в Санкт-Петербурге теперь обойдётся в 3 813 рублей. Чуть дороже эвакуировать будет стоить транспорт категории С, D и самоходные машины — 22 878 рублей. Для особых категорий, таких как BE, C1E, D1E базовый тариф составит 26 691 рубль.
Надо помнить, что указанная на сайте администрации сумма — это как раз базовый уровень тарифа без учета НДС. На нее должны ориентироваться потенциальные участники аукциона, на котором компании будут бороться за контракты на эвакуацию и штрафстоянки. Таким образом, теоретически цена может быть и меньше, но для этого торги должны просто не состояться.