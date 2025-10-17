Сборочное производство белорусских тракторов создадут в Пакистане

Первый заместитель министра промышленности Беларуси Андрей Конюшко провел переговоры с делегацией Пакистана во главе с министром сельского хозяйства и кооперативов провинции Белуджистан Али Хассаном Зехри.
Андрей Конюшко назвал дружескими отношения, установленные между двумя странами, и высказал готовность к масштабированию взаимовыгодного сотрудничества. «Как ранее отмечал наш Президент, авангардом сотрудничества должны быть конкретные экономические проекты в наиболее перспективных и востребованных областях», — заметил первый замминистра промышленности. По его словам, Беларусь всегда готова оказать содействие пакистанским коллегам, в том числе в части обеспечения нужд в качественной и эффективной тракторной технике.
В ходе встречи подписаны два документа: меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности Беларуси и Министерством сельского хозяйства провинции Белуджистан Пакистана и соглашение о создании в Пакистане сборочного производства тракторов BELARUS.
Как отметил Андрей Конюшко, создание сборочного производства — свидетельство высоких дружеских отношений, доказательство глубокого доверия друг к другу, демонстрация стремлений к развитию взаимовыгодного сотрудничества. Ожидается, что данный проект станет отправной точкой для реализации самых смелых совместных проектов.
Али Хассан Зехри указал, что аграрии страны хорошо знакомы с техникой BELARUS и назвал своевременным и актуальным подписание соглашения о создании в Пакистане сборочного производства. «У нас 80% населения занято в сельском хозяйстве. Использование белорусской сельхозтехники позволит значительно увеличить объем работ в этом секторе», — сказал он.
Андрей Конюшко также напомнил, что помимо тракторов, белорусские производители готовы предложить широкий перечень навесного и прицепного оборудования, а также технику для работы на полях. Опыт холдингов «Лидсельмаш» и «Бобруйскагромаш», а также качество производимой продукции позволяют Беларуси занимать лидирующие позиции в области производства сельскохозяйственного оборудования и техники.
Стороны высказали уверенность, что встреча придаст импульс белорусско-пакистанским связям и развитию промышленного сотрудничества.