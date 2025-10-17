Сборочное производство белорусских тракторов создадут в Пакистане

Андрей Конюшко назвал дружескими отношения, установленные между двумя странами, и высказал готовность к масштабированию взаимовыгодного сотрудничества. «Как ранее отмечал наш Президент, авангардом сотрудничества должны быть конкретные экономические проекты в наиболее перспективных и востребованных областях», — заметил первый замминистра промышленности. По его словам, Беларусь всегда готова оказать содействие пакистанским коллегам, в том числе в части обеспечения нужд в качественной и эффективной тракторной технике.