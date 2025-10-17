В Ташкенте выделят свыше 80 млн долларов на создание новых туристических улиц

По его словам, реализованные ранее проекты туристических улиц получили очень хорошие отклики у жителей и гостей города. В связи с этим было принято решение продолжать развитие этой концепции: на строительство и обустройство новых оживлённых туристических и гастрономических улиц выделен дополнительный 1 триллион сумов — это примерно 82,5 миллиона долларов по текущему курсу.
В результате этих инвестиций в городе появится ещё 24 километра современных туристических улиц. Здесь планируется создать от 20 до 30 тысяч новых рабочих мест, что не только преобразит внешний облик столицы, но и станет мощным драйвером для развития сферы услуг и малого бизнеса.
Однако не все жители Ташкента разделяют оптимизм властей. В социальных сетях горожане всё чаще выражают недовольство из-за очередных туристических улиц, отмечая, что их и так уже достаточно, а шум и массовые мероприятия мешают спокойной жизни в центре города. Многие указывают, что куда важнее направить такие крупные суммы на решение реальных городских проблем — например, строительство и модернизацию коммуникаций, ремонт инженерных сетей и инфраструктуры в спальных районах.
Ранее мы писали, что известную столичную улицу Катартал — с неоднозначной репутацией, которую в народе называют улицей красных фонарей, — также собираются превратить в туристическую. Эта инициатива вызвала широкий резонанс и неоднозначные оценки среди горожан.
Таким образом, планы по расширению туристических зон в Ташкенте вызывают неоднозначную реакцию: одни видят в этом путь к развитию, другие — повод для новых споров о приоритетах городской политики.