В Ташкенте выделят свыше 80 млн долларов на создание новых туристических улиц

Однако не все жители Ташкента разделяют оптимизм властей. В социальных сетях горожане всё чаще выражают недовольство из-за очередных туристических улиц, отмечая, что их и так уже достаточно, а шум и массовые мероприятия мешают спокойной жизни в центре города. Многие указывают, что куда важнее направить такие крупные суммы на решение реальных городских проблем — например, строительство и модернизацию коммуникаций, ремонт инженерных сетей и инфраструктуры в спальных районах.