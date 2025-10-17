Власти рассматривают повышение тарифа в общественном транспорте до 65 рублей

В настоящее время все материалы направлены на проверку в экономическую службу. Эксперты должны оценить целесообразность повышения и только после этого будет определен его окончательный размер. Сейчас поездка на автобусе или маршрутке стоит от 34 до 39 рублей в зависимости от способа оплаты, а на трамвае или троллейбусе — 34 рубля.