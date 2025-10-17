Ричмонд
Власти рассматривают повышение тарифа в общественном транспорте до 65 рублей

В Ростове перевозчики предложили увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 65 рублей, что вызвало недовольство жителей. Власти рассматривают этот вопрос. Об этом сообщает RostovGazeta.

Инициативу транспортных компаний сейчас рассматривает городская администрация. В департаменте транспорта пояснили, что для повышения тарифа перевозчики должны предоставить обосновывающие документы. В качестве возможных причин называются рост цен на бензин, автозапчасти и коммунальные расходы.

В настоящее время все материалы направлены на проверку в экономическую службу. Эксперты должны оценить целесообразность повышения и только после этого будет определен его окончательный размер. Сейчас поездка на автобусе или маршрутке стоит от 34 до 39 рублей в зависимости от способа оплаты, а на трамвае или троллейбусе — 34 рубля.

Напомни, ранее сообщалось, что в Ростове нехватка водителей составляет 48,1%.