Власти рассматривают повышение тарифа в общественном транспорте до 65 рублей

Инициативу транспортных компаний сейчас рассматривает городская администрация. В департаменте транспорта пояснили, что для повышения тарифа перевозчики должны предоставить обосновывающие документы. В качестве возможных причин называются рост цен на бензин, автозапчасти и коммунальные расходы.
В настоящее время все материалы направлены на проверку в экономическую службу. Эксперты должны оценить целесообразность повышения и только после этого будет определен его окончательный размер. Сейчас поездка на автобусе или маршрутке стоит от 34 до 39 рублей в зависимости от способа оплаты, а на трамвае или троллейбусе — 34 рубля.
Напомни, ранее сообщалось, что в Ростове нехватка водителей составляет 48,1%.