Названы семь дефицитных рабочих специальностей на Кубани. Результаты исследования представили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.
Кубанские работодатели в сентябре опубликовали 8,2 тысячи вакансий для рабочего персонала. Это на 27%, чем годом ранее. Соискатели, в свою очередь, разместили 48,4 тысячи резюме, что на 52% больше, чем в 2024 году.
«При этом нельзя сказать, что рынок труда стал работодательским и дефицит остался в прошлом году. На Кубани по итогам сентября — 5,9 активных резюме на вакансию в профсфере “Рабочий персонал” при норме от 4 до 8», — сообщили аналитики.
В дефиците остаются токари и фрезеровщики, сварщики, слесари и сантехники, маляры и штукатуры. Кроме того, в регионе не хватает монтажников, электромонтажников, автослесарей и автомехаников.
Работодатели чаще всего ищут сотрудников с навыками работы в команде, ремонтных работ, техобслуживания, знанием устройства автомобиля. Среди умений также названы приемка груза, складской учет, монтаж оборудования, пользование ПК, слесарные работы, водительское удостоверение категории В.