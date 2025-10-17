Названы семь дефицитных рабочих специальностей на Кубани

«При этом нельзя сказать, что рынок труда стал работодательским и дефицит остался в прошлом году. На Кубани по итогам сентября — 5,9 активных резюме на вакансию в профсфере “Рабочий персонал” при норме от 4 до 8», — сообщили аналитики.