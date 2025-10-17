Многоэтажка под Воронежем попала в список неблагополучных

Многоквартирный дом в районном поселке Хохольский Воронежской области официально включен в единый реестр проблемных объектов. Решение связано с неоднократным нарушением застройщиком сроков сдачи дома в эксплуатацию. Надзор за ходом строительства, ведущегося с привлечением средств дольщиков, осуществляет прокуратура региона. Об этом сообщили в ведомстве 16 октября.
Ранее в прокуратуре состоялось рабочее совещание с участием представителей инспекции государственного строительного надзора. На нем обсуждались вопросы сроков завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию. Застройщику выданы рекомендации по улучшению качества работ и принятию неотложных мер для завершения проекта. Контроль за соблюдением прав граждан-дольщиков и дальнейшим ходом работ остается на контроле прокуроров.
Особое внимание к объекту связано с тем, что он фигурирует в масштабном уголовном деле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, у дольщиков данного дома похищено 298 миллионов рублей. Установлено, что застройщик привлекал денежные средства граждан по договорам займа, которые в установленном порядке не регистрировались. Эта схема позволила компании свободно распоряжаться полученными на строительство деньгами через собственную кассу.