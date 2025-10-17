Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многоэтажка под Воронежем попала в список неблагополучных

Этому предшествовало уголовное дело о хищении 298 миллионов рублей у дольщиков.

Источник: прокуратура Воронежской области

Многоквартирный дом в районном поселке Хохольский Воронежской области официально включен в единый реестр проблемных объектов. Решение связано с неоднократным нарушением застройщиком сроков сдачи дома в эксплуатацию. Надзор за ходом строительства, ведущегося с привлечением средств дольщиков, осуществляет прокуратура региона. Об этом сообщили в ведомстве 16 октября.

Ранее в прокуратуре состоялось рабочее совещание с участием представителей инспекции государственного строительного надзора. На нем обсуждались вопросы сроков завершения строительства и ввода здания в эксплуатацию. Застройщику выданы рекомендации по улучшению качества работ и принятию неотложных мер для завершения проекта. Контроль за соблюдением прав граждан-дольщиков и дальнейшим ходом работ остается на контроле прокуроров.

Особое внимание к объекту связано с тем, что он фигурирует в масштабном уголовном деле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, у дольщиков данного дома похищено 298 миллионов рублей. Установлено, что застройщик привлекал денежные средства граждан по договорам займа, которые в установленном порядке не регистрировались. Эта схема позволила компании свободно распоряжаться полученными на строительство деньгами через собственную кассу.