Многоэтажка под Воронежем попала в список неблагополучных

Особое внимание к объекту связано с тем, что он фигурирует в масштабном уголовном деле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, у дольщиков данного дома похищено 298 миллионов рублей. Установлено, что застройщик привлекал денежные средства граждан по договорам займа, которые в установленном порядке не регистрировались. Эта схема позволила компании свободно распоряжаться полученными на строительство деньгами через собственную кассу.