Петербуржцам рассказали о подорожании некоторых овощей и фруктов

В сентябре этого года в Санкт-Петербурге больше всего из продуктов цены выросли на бананы и помидоры. Также поднялась стоиомсть мяса.
Средняя стоимость томатов в Северной столице за месяц выросла на 21% и составила 209,6 рубля за килограмм. Если сравнивать с сентябрём прошлого года, то цена на помидоры увеличилась на 10%.
Помимо того, подорожали и бананы. Как сообщает Петростат, в сентябре 2024 года эти фрукты в Петербурге стоили дешевле на 9%. За год их стоимость выросла на 13% — до 144,7 рубля за килограмм.
Дороже также стали мясо и птица — на 1,6%, а крупы и бобовые — на 2%. Некоторые же продовольственные товары подешевели. Речь идёт про морковь, цена на которую снизилась на 20,3%, — до 43,73 рубля за килограмм. Меньше стала стоить и капуста — на 20%, её цена сейчас равна 30,3 рубля.