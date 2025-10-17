Петербуржцам рассказали о подорожании некоторых овощей и фруктов

Дороже также стали мясо и птица — на 1,6%, а крупы и бобовые — на 2%. Некоторые же продовольственные товары подешевели. Речь идёт про морковь, цена на которую снизилась на 20,3%, — до 43,73 рубля за килограмм. Меньше стала стоить и капуста — на 20%, её цена сейчас равна 30,3 рубля.