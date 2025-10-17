Ричмонд
Правительство РФ продлило и скорректировало квоты на экспорт удобрений

Совокупный объем экспортной квоты составит порядка 18,7 млн тонн.

Источник: Аргументы и факты

Кабинет министров России принял решение продлить и скорректировать квоты на вывоз минеральных удобрений. Соответствующее постановление уже подписано.

Новые квоты будут действовать с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года включительно. Общий объём экспортной квоты составит почти 18,7 млн тонн: свыше 10,6 млн тонн для азотных удобрений и более 8 млн тонн для сложных удобрений.

Как отмечается в сообщении пресс-службы правительства, это решение направлено на обеспечение стабильной работы сельхозпроизводителей, предприятий по выпуску комбикормов и других потребителей за счёт поддержания достаточного уровня удобрений на внутреннем рынке.

Квоты не станут распространяться, в том числе на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию, на вывоз этой продукции с территории РФ в рамках международных транзитных перевозок, а также поставки в качестве международной гумпомощи.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза в августе почти вдвое увеличили закупки удобрений из РФ, несмотря на новые пошлины.