В Ярославской области появится 5 тысяч платных парковочных мест

Как подчеркнул заместитель председателя Правительства ЯО — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, главная цель нововведения — повысить безопасность на дорогах для всех участников движения: это «исключит хаотичное размещение автомобилей в платной зоне, что, в свою очередь, приведет к увеличению пропускной способности на участках улично-дорожной сети и сокращению задержек в движении как личного, так и общественного транспорта».