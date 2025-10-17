В Ярославской области появится 5 тысяч платных парковочных мест

Ярославская область готовится к масштабным изменениям в организации уличного пространства. Зимой в регионе планируют создать около пяти тысяч платных парковочных мест. Первая волна, включающая 3 тысячи мест, накроет Ярославль и Углич в декабре. Следом, в январе, еще 2 тысячи мест появятся в Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском.
Как подчеркнул заместитель председателя Правительства ЯО — министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко, главная цель нововведения — повысить безопасность на дорогах для всех участников движения: это «исключит хаотичное размещение автомобилей в платной зоне, что, в свою очередь, приведет к увеличению пропускной способности на участках улично-дорожной сети и сокращению задержек в движении как личного, так и общественного транспорта».
Ключевым элементом новой системы станут резидентные разрешения. Они будут двух типов: бесплатные, позволяющие оставлять автомобиль в своем районе с 20:00 до 8:00, и платные, открывающие возможность круглосуточной парковки по фиксированному тарифу. К примеру, ярославцам годовая резидентная парковка для легковушки обойдется в 1700 рублей, а месячная — в 300.
Местные жители, чьи автомобили зарегистрированы в области, получат скидку в 50% на все почасовые тарифы. Дополнительные льготы сохранятся для социально защищенных категорий граждан: инвалидов, многодетных семей и ветеранов боевых действий. Также автомобилисты смогут бесплатно оставлять свои машины на два часа в день у государственных медицинских учреждений.
Управлять парковкой можно будет через специальное мобильное приложение и единый портал для всего региона. Сервисы позволят не только оплачивать стоянку, но и выбирать время поминутно. Если водителю потребуется уехать раньше, система автоматически вернет остаток средств на его счет.
Оплатить парковку можно будет несколькими способами: через сайт, приложение, банкомат или СМС. За неуплату предусмотрены ощутимые штрафы: 3000 рублей для обычных автовладельцев, 5000 — для должностных и 15000 — для юридических лиц.
Важный нюанс: новые правила не коснутся придомовых территорий. Жильцы многоквартирных домов, граничащих с платными парковками, смогут получить государственную поддержку на установку шлагбаумов. Для этого собственникам необходимо провести общее собрание, утвердить план размещения ограждений и выбрать представителя для взаимодействия с местной администрацией.