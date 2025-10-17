В Ростове-на-Дону построят термы на 3 тысячи посетителей

По информации пресс-службы, строительство вышло на финальную стадию, заказчик готовится к отделочным работам. Комплекс запустят в полном объеме к концу 2026 года. Термы будут включать множество бассейнов, паровых комнат, массажных и оздоровительных зон. На территории также разместят развлекательные площадки для детей и зоны отдыха для взрослых и пожилых людей. Ежедневно комплекс сможет принимать от 2,5 до 3 тыс. человек.