В Омске опять подорожали бензин и дизель

По данным аналитиков, за неделю с 6 по 13 октября в регионе выросла стоимость всех марок бензина. в частности, средняя стоимость АИ-92 увеличилась на 32 копейки и составила к 16-му числу 56,67 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 30 копеек — до 61,45 рубля за литр. Топливо марок АИ-98 и выше стало дороже на 42 копейки — до 77,95 рубля за литр.