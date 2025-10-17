В Омске опять подорожали бензин и дизель

В Омской области продолжают расти цены на бензин и дизельное топливо. Такие данные приводят омские статистики.
По данным аналитиков, за неделю с 6 по 13 октября в регионе выросла стоимость всех марок бензина. в частности, средняя стоимость АИ-92 увеличилась на 32 копейки и составила к 16-му числу 56,67 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 30 копеек — до 61,45 рубля за литр. Топливо марок АИ-98 и выше стало дороже на 42 копейки — до 77,95 рубля за литр.
Кроме того, на 27 копеек дороже стало обходиться дизельное топливо. Как отметили в Омскстате, средняя стоимость литра дизтоплива на 16 октября по области составила 71,77 рубля.
Добавим, рост средней стоимости бензина и дизельного топлива статистики фиксируют уже вторую неделю подряд. Например, литр «92-го» в сравнении с 29 сентября стал на 92 копейки дороже; «95-го» — на 89 копеек.