Минниханов: Необходимо усилить поддержку предприятий автопрома

«С учетом сложностей в автомобильной отрасли страны необходимо проработать в федеральном центре вопрос поддержки предприятий автопрома», — подчеркнул Минниханов.
Он отметил, что, несмотря на общие трудности, предприятия республики продолжают развиваться. В частности, компания «Соллерс» наладила выпуск пяти новых моделей автомобильной техники различного класса, обеспечив при этом высокий уровень локализации производства автокомпонентов, включая дизельные двигатели.
Кроме того, КАМАЗ последовательно реализует инновационные проекты — в том числе в сфере электробусов, беспилотных автомобилей и водородных технологий. Минниханов подчеркнул, что главной задачей автогиганта остается расширение производственных мощностей и увеличение выпуска автомобилей.
Раис РТ подчеркнул, что развитие отечественного автопрома имеет стратегическое значение для экономики республики и страны в целом, а также способствует сохранению рабочих мест и укреплению промышленного потенциала Татарстана.