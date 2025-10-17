Кубанцы взяли ипотеки на 14 млрд рублей за месяц

17 октября. KrasnodarMedia. В сентябре финансовые организации выдали жителям Краснодарского края ипотечные кредиты на общую сумму 13,98 миллиарда рублей. Количество оформленных жилищных займов за этот период достигло 3,07 тысячи, согласно информации, предоставленной Объединенным кредитным бюро.
В сравнении с августовскими показателями наблюдается снижение активности на ипотечном рынке. Количество выданных кредитов сократилось на 11%, а объем финансирования уменьшился на 14%. Несмотря на эту отрицательную динамику, Кубань сохранила четвертую позицию в общероссийском рейтинге по объему ипотечных выдач.
Впереди Краснодарского края в статистике ипотечного кредитования остаются только столичные регионы и Санкт-Петербург. Лидером по-прежнему является Москва с результатом 6,95 тысячи кредитов на 46,93 миллиарда рублей. На второй строчке расположилась Московская область с 5,39 тысячами займов на 30,66 миллиарда рублей, а третье место занял Санкт-Петербург с показателями 3,97 тысячи кредитов на 22,12 миллиарда рублей.
Общероссийские показатели ипотечного рынка демонстрируют относительную стабильность. За сентябрь банки по всей стране выдали 84,02 тысячи жилищных кредитов на общую сумму 361,27 миллиарда рублей. В годовом выражении количество выданных ипотечных займов осталось практически неизменным, при этом объем финансирования показал незначительный рост на 2%.
Статистика также позволяет оценить средние параметры ипотечного кредитования в стране. В сентябре типичная сумма займа составляла 4,3 миллиона рублей, а средний срок кредитования достиг 21 года и 5 месяцев. Полная стоимость кредита на приобретение жилой недвижимости зафиксирована на уровне 19,50%, что немного ниже августовского показателя в 19,66%.