Кубанцы взяли ипотеки на 14 млрд рублей за месяц

Впереди Краснодарского края в статистике ипотечного кредитования остаются только столичные регионы и Санкт-Петербург. Лидером по-прежнему является Москва с результатом 6,95 тысячи кредитов на 46,93 миллиарда рублей. На второй строчке расположилась Московская область с 5,39 тысячами займов на 30,66 миллиарда рублей, а третье место занял Санкт-Петербург с показателями 3,97 тысячи кредитов на 22,12 миллиарда рублей.