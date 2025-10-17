В Прикамье после долго спада восстанавливается промышленность

В Пермском крае в августе-сентябре 2025 года производство постепенно начало восстанавливаться после долгого спада. Предприятия, которые работают на госзаказ, продолжают увеличивать выпуск продукции. Некоторые заводы реализуют проекты по расширению и модернизации производства. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.
Ситуация с нехваткой рабочих рук стала немного лучше, особенно в сфере торговли, хотя в большинстве профессий по-прежнему высокая конкуренция за вакансии.
Потребительская активность развивалась неравномерно: продажи продуктов снизились, отчасти благодаря хорошему урожаю местных овощей и фруктов. Торговые центры стали менее посещаемыми из-за снижения спроса и конкуренции с онлайн-маркетплейсами. При этом продажи новых автомобилей остались на высоком уровне, близком к рекордным показателям июля, даже несмотря на сокращение программ стимулирования продаж. Спрос на услуги оставался высоким, особенно на долгосрочную аренду, образовательные и бытовые услуги.
Снижение банковских ставок привело к росту спроса на потребительские и ипотечные кредиты. Автокредитование росло особенно быстро из-за ожидания повышения утилизационного сбора и будущего подорожания машин. Кредитование бизнеса ускорилось в основном за счет крупных предприятий, а вклады населения продолжали активно расти.
Инфляция в Пермском крае в сентябре практически не изменилась, составив 9,27% после 9,25% в августе. При этом население и бизнес ожидают дальнейшего роста цен.