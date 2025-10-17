В Прикамье после долго спада восстанавливается промышленность

Потребительская активность развивалась неравномерно: продажи продуктов снизились, отчасти благодаря хорошему урожаю местных овощей и фруктов. Торговые центры стали менее посещаемыми из-за снижения спроса и конкуренции с онлайн-маркетплейсами. При этом продажи новых автомобилей остались на высоком уровне, близком к рекордным показателям июля, даже несмотря на сокращение программ стимулирования продаж. Спрос на услуги оставался высоким, особенно на долгосрочную аренду, образовательные и бытовые услуги.