Новая повышенная ставка подоходного налога может появиться в Беларуси

Министр уточнил, что в Беларуси эта система уже частично реализована. Например, с 2024-го была повышена ставка подоходного налога, и при доходах более 200 тысяч рублей применяется 25% вместо стандартной ставки в 13%. Он сказал, что повышение ставки подоходного налога не касается абсолютного большинства граждан, получающих зарплату. Среди работоспособного населения, составляющего более 4 миллионов белорусов, повышенная ставка коснулась немногим менее 8 тысяч человек.