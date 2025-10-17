Ричмонд
Новая повышенная ставка подоходного налога может появиться в Беларуси

Министр по налогам и сборам Беларуси сказал о новой повышенной ставке налога.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси обсуждается новая повышенная ставка подоходного налога. Об этом сказал министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко, пишет БелТА.

Так, глава МНС сообщил, что в парламенте готовится дискуссия о возможности повышения ставки подоходного налога. Он назвал повышение ставки подоходного налога — предложением «по повышению справедливости налогообложения». Кийко заметил, что подобный подход называют прогрессивным налогообложением, когда за больший уровень дохода предлагается заплатить и большую ставку.

— Это стандартная ситуация в европейских странах для таких налоговых систем, — заметил он.

Министр уточнил, что в Беларуси эта система уже частично реализована. Например, с 2024-го была повышена ставка подоходного налога, и при доходах более 200 тысяч рублей применяется 25% вместо стандартной ставки в 13%. Он сказал, что повышение ставки подоходного налога не касается абсолютного большинства граждан, получающих зарплату. Среди работоспособного населения, составляющего более 4 миллионов белорусов, повышенная ставка коснулась немногим менее 8 тысяч человек.

— Тем не менее в доходы местных бюджетов поступило порядка 200 миллионов рублей, а это сумма уже значительная, — указал глава МНС.

И сейчас возник вопрос введения третьей ставки для еще более обеспеченной группы граждан, которых в Беларуси около одной тысячи человек. По этому вопросу решено продолжить дискуссию в парламенте.

Ранее МНС сказало, кто из белорусов заплатит повышенный в 10 раз налог на авто в 2025.

Тем временем «Белоруснефть» сказала о ситуации с топливом на АЗС после слов Лукашенко.