Госдолг Татарстана превысил 99,1 млрд рублей

На 1 октября 2025 года объем государственного долга Татарстана составил 99,19 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Татарстана.

Из этих средств 90,42 млрд руб приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, еще 8,77 млрд руб — на предоставленные государственные гарантии республики.

По сравнению с показателями на 1 сентября госдолг увеличился на 85 млн руб.