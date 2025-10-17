Госдолг Татарстана превысил 99,1 млрд рублей

Из этих средств 90,42 млрд руб приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, еще 8,77 млрд руб — на предоставленные государственные гарантии республики.
По сравнению с показателями на 1 сентября госдолг увеличился на 85 млн руб.
На 1 октября 2025 года объем государственного долга Татарстана составил 99,19 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов Татарстана.
Из этих средств 90,42 млрд руб приходится на обязательства по федеральным бюджетным кредитам, еще 8,77 млрд руб — на предоставленные государственные гарантии республики.
