В Ростовской области планируют построить две объездные дороги вокруг Новочеркасска

Один проект, согласованный с минстроем, предполагает строительство Северного обхода, который соединит аэропорт «Платов» с Новочеркасском для развития логистического потенциала. Второй проект — Западный обход, предложенный городской администрацией, предназначен для вывода транзитного транспорта за черту города. В настоящее время весь основной трафик, включая грузовой транспорт, проходит через единственный мост и центр Новочеркасска, что приводит к быстрому износу дорожной сети.
Реализация этих проектов позволит не только разгрузить городские улицы, но и соединить ключевые предприятия, включая завод «Марс», а также будет способствовать развитию особой экономической зоны «Ростовская». По словам министра, оба проекта необходимы для решения транспортных проблем и улучшения качества жизни жителей Новочеркасска.