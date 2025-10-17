В Ростовской области планируют построить две объездные дороги вокруг Новочеркасска

Один проект, согласованный с минстроем, предполагает строительство Северного обхода, который соединит аэропорт «Платов» с Новочеркасском для развития логистического потенциала. Второй проект — Западный обход, предложенный городской администрацией, предназначен для вывода транзитного транспорта за черту города. В настоящее время весь основной трафик, включая грузовой транспорт, проходит через единственный мост и центр Новочеркасска, что приводит к быстрому износу дорожной сети.