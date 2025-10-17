Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области планируют построить две объездные дороги вокруг Новочеркасска

Губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю представили два проекта строительства дорог в обход Новочеркасска. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр транспорта региона Алена Беликова.

Источник: соцсети

Один проект, согласованный с минстроем, предполагает строительство Северного обхода, который соединит аэропорт «Платов» с Новочеркасском для развития логистического потенциала. Второй проект — Западный обход, предложенный городской администрацией, предназначен для вывода транзитного транспорта за черту города. В настоящее время весь основной трафик, включая грузовой транспорт, проходит через единственный мост и центр Новочеркасска, что приводит к быстрому износу дорожной сети.

Реализация этих проектов позволит не только разгрузить городские улицы, но и соединить ключевые предприятия, включая завод «Марс», а также будет способствовать развитию особой экономической зоны «Ростовская». По словам министра, оба проекта необходимы для решения транспортных проблем и улучшения качества жизни жителей Новочеркасска.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше