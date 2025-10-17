Минниханов о росте экономики Татарстана: «Задача достигнуть 5 трлн рублей ВРП превышена»

Крупные инвестиционные проекты в регионе реализует и «Сибур». В этом году запущен олефиновый комплекс ЭП-600 на Нижнекамскнефтехиме, производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, а также парогазовая установка на 250 МВт на Казаньоргсинтезе. Продолжается модернизация магистрального этиленопровода и строительство производства катализаторов для обеспечения технологической независимости.