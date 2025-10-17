Минниханов о росте экономики Татарстана: «Задача достигнуть 5 трлн рублей ВРП превышена»

Основой роста и дальнейшего развития региона остается нефтегазохимический комплекс. В этом году «Татнефть» отметила 75-летие со дня основания. Компания стабилизировала добычу нефти на уровне 28−30 млн тонн в год. Нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО», один из лучших в Европе, ежегодно перерабатывает более 17 млн тонн нефти.
В 2025 году была запущена вторая установка гидрокрекинга с использованием отечественного оборудования и катализаторов, что позволило увеличить выход светлых нефтепродуктов до 90%. «Татнефть» активно развивает цифровые решения, биотехнологии и альтернативную энергетику. Компания планирует реализацию масштабных проектов по производству терефталевой кислоты, полиэтилентерефталатов, глубокой переработке зерна и метионина.
Особое внимание уделяется социальной сфере — ежегодно на развитие образования, медицины, культуры и спорта направляется более 30 млрд рублей.
«Хочу поблагодарить компанию “Татнефть” за многолетнее эффективное взаимодействие и поддержку проектов республики», — подчеркнул Минниханов.
Крупные инвестиционные проекты в регионе реализует и «Сибур». В этом году запущен олефиновый комплекс ЭП-600 на Нижнекамскнефтехиме, производство гексена-1 мощностью 50 тысяч тонн в год, а также парогазовая установка на 250 МВт на Казаньоргсинтезе. Продолжается модернизация магистрального этиленопровода и строительство производства катализаторов для обеспечения технологической независимости.
В следующем году в Казани планируется открытие научного центра исследований «Сибура» по ключевым направлениям передовой химии. За последние четыре года компания направила на социальные проекты и спонсорство свыше 7 млрд рублей.
«Хочу поблагодарить акционеров “Сибура” за конструктивное сотрудничество», — отметил Раис РТ.
Значимую роль в нефтеперерабатывающем секторе играет «Таиф НК», входящая в топ-20 мировых НПЗ по технологической сложности. Компания занимает лидирующие позиции по выходу светлых нефтепродуктов с каждой тонны перерабатываемой нефти. В Нижнекамске на территории завода строят научно-исследовательский центр для разработки отечественных технологий глубокой переработки нефти.
Активно развивается и Аммоний. В прошлом году предприятие ввело в эксплуатацию ряд новых производств и достигло рекордного показателя за всю историю — 2 млн тонн продукции. Компания продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта «Аммоний-2», а также принимает активное участие в социальной жизни республики, в том числе в рамках проекта «Химия родного города», направленного на развитие образовательного и туристического кластера.
Устойчивому развитию экономики способствует и долгосрочное стратегическое партнерство с Газпром. В прошлом году объем потребления газа в республике достиг рекордных 19 млрд кубометров.
«Хочу выразить слова благодарности компании “Газпром” и лично Алексею Борисовичу Миллеру за совместную плодотворную работу по реализации проектов в республике», — подчеркнул Рустам Минниханов.