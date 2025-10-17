Минниханов заявил, что Казанский вертолетный завод готовится к выпуску вертолета Ми-34

«Казанский вертолетный завод завершил глубокую модернизацию основных производственных цехов, обеспечил переход вертолета “Ансат” на российский двигатель», — рассказал руководитель республики.
Он также подчеркнул, что в этом году предприятие наградили орденом России «За доблестный труд».
Еще Минниханов добавил, что на Казанском авиационном заводе продолжается модернизация. В этом году сдадут основные промышленные объекты, что обеспечит серийное производство самолетов Ту-214, резюмировал он.
