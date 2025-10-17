Ричмонд
Минниханов: Предпринимательство — это живые истории людей, меняющих жизнь к лучшему

Раис Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием Государственному Совету Республики Татарстан, подчеркнул особую роль малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии региона.

«Малый и средний бизнес играют особую роль в социально-экономическом развитии нашей республики. Несмотря на глобальные трансформации, бизнес в Татарстане продемонстрировал высокую адаптивность — количество МСП и численность занятых в них продолжают расти», — отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что предпринимательство — это не просто цифры в отчетах, а живые истории людей, которые своим трудом создают новые рабочие места, вносят вклад в экономику республики и меняют к лучшему жизнь многих людей.

Раис РТ привел примеры предпринимателей, чьи достижения вдохновляют. Среди них — Радмила Белавина, многодетная мама, которая успешно развивает отечественное высокотехнологичное производство, продукция которого известна по всей стране и экспортируется в 38 стран мира. Ярослав Желонкин признан лучшим молодым промышленником года в России.

Карина Пикулева, начинавшая как самозанятая, сегодня стала одной из лучших в своей отрасли, а Диля Хайруллина, социальный предприниматель и благотворитель, создает рабочие места для людей с ограниченными возможностями.

Рустам Минниханов лично поблагодарил их за труд и вклад в развитие Татарстана.

