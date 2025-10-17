МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов

В Беларуси может появиться налог для супербогатых граждан. Подробнее о возможных корректировках в налоговом законодательстве рассказал министр по налогам и сборам Дмитрий Кийко, пишет БелТА.
Глава МНС заметил, что обсуждаемая новация, если в последующем будет принята, коснется далеко не всех белорусских граждан. Например, рассматривается возможность введения третьей ставки подоходного налога для наиболее обеспеченной группы граждан. В налоговой подсчитали, что супербогатых белорусов в стране около 1000 человек.
— На сегодняшний день мы их оцениваем — порядка одной тысячи человек, — прокомментировал Кийко.
Глава МНС заметил, что в плане изменения налогового законодательства «главное не перегнуть палку». А вариант третьей повышенной ставки подоходного налога имеет право на жизнь, как предложение.
— По итогам обсуждения решено продолжить дискуссию в парламенте. Подробности мы будем обсуждать, когда документы непосредственно поступят в парламент, и там начнется конкретное обсуждение, — заключил министр по налогам и сборам.
Здесь мы подробнее писали, что новая повышенная ставка подоходного налога может появиться в Беларуси.
