МНС заявило о налоге для тысячи супербогатых белорусов

Глава МНС заметил, что обсуждаемая новация, если в последующем будет принята, коснется далеко не всех белорусских граждан. Например, рассматривается возможность введения третьей ставки подоходного налога для наиболее обеспеченной группы граждан. В налоговой подсчитали, что супербогатых белорусов в стране около 1000 человек.