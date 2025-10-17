Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал законопроект о винном туризме.
На днях депутаты от Краснодарского края и Республики Крым внесли в Госдуму законопроект, дающий право виноградарям и виноделам развивать сельский туризм путем возведения на своих угодьях туристских объектов, которые должны стать единым целым с производством. «Отмечу, данная тема обсуждалась достаточно долго, поскольку речь шла о наиболее ценном природном ресурсе — землях сельхозназначения. И кубанский парламент активно взаимодействовал по этому поводу с коллегами и из Государственной Думы, и из Совета Федерации. Законопроект постоянно совершенствовался, и его нынешняя редакция, на мой взгляд, учитывает все те нюансы, которые ранее были предметом обсуждения», — подчеркнул парламентарий.
Юрий Бурлачко отметил, что важность документа обусловлена сразу несколькими факторами. Во-первых, он разработан в рамках исполнения поручения главы государства Владимира Путина, данного им в мае нынешнего года и предусматривающего ускорение рассмотрения вопроса о возможности упрощенного изменения целевого назначения земель, необходимых для создания отраслевыми хозяйствами винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма. И, во-вторых, законопроект имеет мощный потенциал своего практического применения. В частности, для Кубани, где отрасль всегда была и остается драйвером региональной экономики и получает солидную господдержку. «Достаточно сказать, что за последние три года объем ассигнований, направляемых в помощь нашим виноградарям и виноделам, вырос в 1,7 раза и составил свыше 1,3 миллиарда рублей. Законопроект в случае его принятия, считаю, может стать своеобразным катализатором происходящих в туриндустрии процессов. Сейчас, когда Краснодарский край и соседний с ним Крым борются за своего туриста, крайне важно создать дополнительные точки притяжения наших гостей. И единые недвижимые комплексы, состоящие из работающих виноделен и мини-гостиниц с отелями, как раз и могут стать таковыми», — заключил председатель ЗСК.