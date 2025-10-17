В Ростовской области иностранных рабочих обяжут уезжать после контракта

Будут созданы пункты миграционного контроля на трансграничных маршрутах и в транспортных узлах. Привлечение иностранной рабочей силы переведут на организованный набор, при котором работодатель будет нести ответственность за обязательный выезд работников по завершении контракта. При этом члены их семей не смогут находиться в России.
Особые условия создадут для соотечественников и иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Реализация концепции также предусматривает введение цифрового профиля и единого удостоверения для иностранных граждан.