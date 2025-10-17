Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области иностранных рабочих обяжут уезжать после контракта

Президент России утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026−2030 годы, в которой приоритет отдан вопросам национальной безопасности, а не решению демографических проблем. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Будут созданы пункты миграционного контроля на трансграничных маршрутах и в транспортных узлах. Привлечение иностранной рабочей силы переведут на организованный набор, при котором работодатель будет нести ответственность за обязательный выезд работников по завершении контракта. При этом члены их семей не смогут находиться в России.

Особые условия создадут для соотечественников и иностранцев, разделяющих традиционные российские ценности. Реализация концепции также предусматривает введение цифрового профиля и единого удостоверения для иностранных граждан.