В Ростовской области иностранных рабочих обяжут уезжать после контракта

Будут созданы пункты миграционного контроля на трансграничных маршрутах и в транспортных узлах. Привлечение иностранной рабочей силы переведут на организованный набор, при котором работодатель будет нести ответственность за обязательный выезд работников по завершении контракта. При этом члены их семей не смогут находиться в России.