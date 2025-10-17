Ричмонд
Минниханов: В РТ за 5 лет построено 830 км дорог, реализованы беспрецедентные проекты

За пять лет в Татарстане построили и реконструировали 830 км дорог, а капитально отремонтировали около 5 тыс. км дорог. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов, обращаясь с ежегодным посланием Госсовету республики.

«Ключевыми факторами качества жизни в современном мире являются доступность и мобильность. При поддержке Президента России Владимира Путина дорожные каркасы республики усилились новыми масштабными трассами. Это беспрецедентные капиталоемкие проекты: трасса М-12 “Восток” с мостом через волгу, обход Нижнекамска и Набережных Челнов, дорога Алексеевск — Альметьевск, Горьковское шоссе, Вознесенский тракт», — перечислил Минниханов.

Он подчеркнул, что в этом году в Татарстане построят и отремонтируют еще 1,5 тыс. км дорог.

«На днях Президентом страны был открыт объезд Сокуров. При поддержке Правительства страны принято решение о строительстве дублера Оренбургского тракта. На эти цели направят 35 млрд рублей», — добавил Раис РТ.

