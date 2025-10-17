Ричмонд
В Татарстане создадут биотехнопарк для развития молочного животноводства

В Татарстане создадут крупнейший в стране биотехнопарк, который будет специализироваться на генетических исследованиях в животноводстве. Об этом на ежегодном послании Государственному Совету республики сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

Источник: Коммерсантъ

Господин Минниханов отметил, что Татарстан является лидером в России по производству молока и занимает одно из ведущих мест по поголовью крупного рогатого скота. К 2030 году планируется достичь продуктивности коров на уровне 10 тыс. килограммов молока и увеличить загруженность по переработке молока и мяса с 84% до 95%.

