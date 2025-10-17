В Татарстане создадут биотехнопарк для развития молочного животноводства

Господин Минниханов отметил, что Татарстан является лидером в России по производству молока и занимает одно из ведущих мест по поголовью крупного рогатого скота. К 2030 году планируется достичь продуктивности коров на уровне 10 тыс. килограммов молока и увеличить загруженность по переработке молока и мяса с 84% до 95%.
Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.Читать дальше