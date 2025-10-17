Застройщиков в Сочи обложат новым сбором на развитие городской среды

17 октября. KrasnodarMedia. В Сочи началась разработка нового механизма финансирования городского развития за счет инвесторов. Глава Сочи Андрей Прошунин провел рабочее совещание с участием представителей администрации и ресурсных организаций, где обсуждалось введение инфраструктурного сбора для застройщиков коммерческой недвижимости.
По словам градоначальника, активное возведение новых санаторно-курортных объектов и жилых комплексов требует пропорционального развития городской инфраструктуры. Чтобы рост туристического потока и численности населения не привел к снижению качества услуг, необходимо своевременно модернизировать коммунальные системы и социальные объекты. Инфраструктурный сбор станет справедливой мерой участия бизнеса в развитии городской среды, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Средства от сбора планируется направлять на конкретные проекты — строительство и реконструкцию дорог, инженерных коммуникаций, образовательных учреждений и зон отдыха. Муниципалитет намерен создать прозрачную систему, где инвестиции бизнеса будут напрямую работать на улучшение городской инфраструктуры для жителей и гостей курорта.
Размер платежа будет рассчитываться индивидуально для каждого проекта с учетом площади застройки, местоположения и типа объекта. Дополнительно будут учитываться особенности рельефа, доступность существующей инфраструктуры и экологические аспекты.
Участие инвесторов в развитии инженерной инфраструктуры будет осуществляться в соответствии с четким регламентом. В настоящее время проект документа проходит необходимые согласования, включая антикоррупционную экспертизу, перед внедрением новой системы финансирования.