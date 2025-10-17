Застройщиков в Сочи обложат новым сбором на развитие городской среды

По словам градоначальника, активное возведение новых санаторно-курортных объектов и жилых комплексов требует пропорционального развития городской инфраструктуры. Чтобы рост туристического потока и численности населения не привел к снижению качества услуг, необходимо своевременно модернизировать коммунальные системы и социальные объекты. Инфраструктурный сбор станет справедливой мерой участия бизнеса в развитии городской среды, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.